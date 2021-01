Tokyo olümpia toimumine on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu jätkuvalt küsimärgi all. FOTO: ISSEI KATO/REUTERS/Scanpix

Tänavu suvel peaks Jaapanis Tokyos toimuma 32. suveolümpiamängud, kuid nüüd on suurürituse kohale suured murepilved tekkinud. Tundmatuks jääda sooviv allikas rääkis Suurbritannia meediale, et Jaapani valitsus on otsustanud suurvõistluse sootuks ära jätta.