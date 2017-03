Video: keerulisel Mehhiko MM-rallil tuleb hoida puhast sõidujoont

Ralli algab täna öösel Eesti aja järgi kell 2.05 lühikese 1,57 km pikkuse katsega Mexico Citys Zocalo peaväljakul, kuhu peaks eeldatavasti kogunema kuni 200 000 pealtvaatajat. Samal väljakul filmiti muuseas viimase Bondi-filmi «Spectre» avakaadrid.

Ralli ajakava:

Reede:

SS1 Street Stage CDMX -2 x 1,57 km (start Eesti aja järgi kell 02.05)

SS2 El Chocolate 1 - 54,90 km (19.28)

SS3 Las Minas 1 - 19,68 km (20.36)

SS4 El Chocolate 2 - 54,90 km (00.14)

SS5 Las Minas 2 - 19,68 km (01.22)

SS6 Street Stage Guanajuato - 1,09 km (02.34)

SS7 SSS Autódromo de León 1 - 2,30 km (03.49)

SS8 SSS Autódromo de León 2 - 2,30 km (03.54)

Laupäev:

SS9 Media Luna 1 - 27,42 km (16.33)

SS10 Lajas de Oro 1 38,31 km (18.01)

SS11 El Brinco 1 - 10,09 km (19.08)

SS12 Media Luna 2 - 27,42 km (22.16)

SS13 Lajas de Oro 2 - 38,31 km (23.49)

SS14 El Brinco 2 - 10,09 km (00.37)

SS15 Super Special Autódromo de León 3 - 2,30 km (01.47)

SS16 Super Special Autódromo de León 4 - 2,30 km (01.52)

SS17 Street Stage Feria de León - 1,33 km (04.50)

Pühapäev:

SS18 La Calera - 32,96 km (18.43)

SS19 Derramadero (punktikatse) - 21,94 km (20.18)

Enne rallit:

«Suur kõrgus merepinnast tähendab seda, et võimsust on palju vähem ja sellele tuleb pidevalt mõelda. Sõidujoon peab olema puhas ja täpne ning kiirusel ei tohi lasta langeda,» iseloomustas Tänak Mehhiko rallit M-Spordi koduleheküljel. «Katsed on mõnusad ja sujuvad, aga teisel läbimisel võivad nad üsnagi rööpasse minna ja seda tähtsam on puhas sõit. Uutel autodel on palju aerodünaamilisi detaile ja keegi ei taha katse ajal neist ainsatki kaotada.»