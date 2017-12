Mourinho nöökis Kloppi kallal

2016. aasta suvel maksis Manchester United 105 miljonit eurot poolkaitsja Paul Pogba eest, mille järel jagas kommentaare ka Liverpooli peatreener Klopp, kelle sõnul olid mängijate hinnad tõusnud müstiliselt kõrgeks. Sakslane rääkis, et kui midagi ei muutu, teeb tema jalgpalliga lõpparve.

Nüüd, kui Liverpool maksis maailma kalleima kaitsja eest 84 miljonit eurot, ägestus ajakirjanikega suheldes Mourinho, kes soovitas neil meenutada Kloppi sõnavõttu. «Mina teie asemel küsiksin temalt aastataguste kommentaaride kohta,» sõnas Mourinho.

«Nad teevad, mida tahavad ja mina pole õige inimene seda kommenteerima,» jätkas portugallasest loots. «Reaalsus on selline. Kui nad tõesti tahavad kindlat mängijat, siis nad maksavad sellise rahasumma, sest just selliseks on mängijateturg kujunenud,» hindas Mourinho erinevaid üleminekuid laiemalt, mitte ainult Liverpooli viimast suurtehingut.