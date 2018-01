Ott Tänak valiti Monte Carlo ralli üllatajaks

Tänak valiti ralli suurimaks üllatajaks, põhjendusega: «Muidugi näitas Ott juba 2017. aastal suurt potentsiaali, aga see, kui kiiresti saarlane uue keskkonnaga kohanenud on ning Yarisest välja pigistatud kiirus on šokeerinud mitmeid eksperte. Sealhulgas tiimipealik Tommi Mäkineni, kes tunnistas avalikult, et on «väga, väga, väga üllatunud.»»