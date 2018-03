Tänak: tee puhastamise efekt on Mehhikos suur, meil hea positsioon

Erinevalt Rootsi rallist on Mehhikos Tänakul parem lähtekoht. «Viiendana alustades on meil parem positsioon. Tee puhastamise efekt on seal suur, seega peaks see meid aitama. Praeguseks on mul Mehhikos üsna palju kogemusi, tunnen end sinna minnes mugavalt ja arvan, et meil on hea võimalus võidelda kõrgete kohtade nimel,» kommenteeris Tänak.