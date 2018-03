Uskumatu lugu jalgpallurist, kes koputas Alex Fergusoni uksele ja pääseski ManU-sse treenima

Selle asemel, et uut võimalust oodata, asus poolkaitsja kokku panema kokku DVD-d, kus on peal kõik tema paremad hetked üksikutest üles filmitud noorteklasside mängudest. Tal oli plaan.

«Teadsin, et Sir Alex Ferguson elab minust vaid kaheminutilise autosõidu kaugusel. Mul oli üks sõber, kes teadis täpselt, millises majas ta elab. Mõtlesin: kui lihtsalt klubisse video saata, ei pruugi see kuskile jõuda, seega, miks mitte minna otse Sir Alexi ukse taha,» vahendab Sport bible jalgpalluri sõnu.

«Sõitsin tema juurde ja meil oli tore vestlus. Me vaatasime koos mu videot ja talle meeldis see, mida ta nägi.»

«Ma arvan, et Fergusonile meeldis lihtsalt mu enesekindlus. Mäletan, et ta ütles «kui sa muljet ei avalda, ei paku me sulle lepingut. Kuid ma annan sulle isiklikult teada, ükskõik, millise otsuse me teeme».»