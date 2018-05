Kurioosum: kuhu kadusid Otepääl kolm kulda võitnud rootslanna medalid?

Öbergi medalid ei kadunud Eestis, vaid Rootsis. Neiu oli jõudnud pärast võistlusi taas kodulinna Sollefteåsse, kuid avastas koju jõudes, et medalikott on kuskile kadunud. Ta suutis meenutada, et võis jätta medalikoti ühele parkimisplatsile, kuid sinna naastes avastas ta tühjuse.

«Loodan, et keegi tõstis nad vihma käest räästa alla. Aga keegi võttis need,» sõnas ta õnnetult ning lisas, et kuna medalikotike nägi üsna tavaline välja, võis suvaline mööduja arvata, et tegemist on toidu-või isegi prügikotiga. «Kardan, et nad visati lihtsalt prügikasti!»