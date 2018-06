Eesti kümnevõistleja võistleb Teemantliiga etapil

Nimelt teeb võistlustel kaasa Taavi Tšernjavski, kes võistleb kolmevõistluses 110 meetri tõkkejooksus, 400 meetri jooksus ja kettaheites. Talle pakuvad konkurentsi hollandlane Eelco Sintnicolaas, soomlane Elmo Savola ning rootslased Markus Nilsson, Fredrik Samuelsson ja Fredrik Ekholm.



Nii isiklikke rekordeid kui ka hooaja tippmarke vaadates, on Tšernjavski tõkkejooksus kõige kehvemate rekorditega mees. 400 meetri jooksus ei ole rekordite põhjal eestlane päris esimeses mängus, Sintnicolaas on jooksnud rekordite võrdluses 1,27 sekundit kiiremini kui Tšernjavski. Samuti on eestlasest paremad rekordid kirjas Savolal ja Samuelssonil.



Kettaheites on aga seis pigem vastupidi, Tšernjavski on rekordi poolest võistluste teine mees, temast rohkem on heitnud vaid Nilsson. Tšernjavski rekordiks kettaheites on 47,31 meetrit, rootslasel 48,43 meetrit.