Otseblogi: tiitlikaitsja Saksamaa kohtub esimeses mängus Mehhikoga

Enne mängu

Hoopis keerulisem on seis Mehhikoga. Mehhiko jõudis küll turvaliselt MMile, kuid hetkel ei ole nende meeskonna seis mängijate koha pealt väga kiita. Nimelt said enne turniiri vigastada meeskonna kaks ülivajalikku kaitsjat. Nestor Araujo jääb eemale põlvevigastuse tõttu, Diego Reyes reielihase vigastuse tõttu. See on ka põhiline põhjus, miks Mehhikol võib Saksamaa ründeteravuse vastu keeruliseks minna.