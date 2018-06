«Ausalt öeldes me ei keskendunud seekord nii palju Eesti mängijatele, vaid oma esitusele. Aga Eesti noored on tublid, seda oli näha. Läheb lihtsalt veidi aega, kuni nad suure mänguga kohanevad,» rääkis ta Postimehele.

Markkanen viskas tänases mängus 23 punkti ja tõi 12 lauapalli. «Meie mängus oli täna päris palju otsimist. Saame veel palju paremini mängida. Rünnakul pidanuks täna 100 punkti täis viskama, aga ka kaitses on palju arenguruumi.»

Eestist rääkides meenus Markkanenile iga-aastane Läänemere karikaturniir. "Mängisin Tallinnas vist kahel korral. Mäletan, et üks kord võitsime turniiri ära. Aga rohkem väga midagi ei meenu."

Lõpetuseks, kui palju erineb tänane Markkanen sellest Markkanenist, kes eelmisel suvel enne NBAsse siirdumist Soomega EMil mängis? «Tunnen end hoopis enesekindlamalt, see on peamine erinevus. Tean mängust rohkem ja oskan seeläbi ka teatud asju väljakul paremini teha. Aga arenemisruumi on veel kõvasti.»