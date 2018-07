Täna: kas Kolumbia purustab inglaste suured lootused?

Inglismaa fännid on alati olnud suurturniiridel suurte ootustega, nii ka sellel korral. Aga samas ei ole seal midagi imestada, et inglased ootuses on – viimati tuli MM-tiitel jalgpalli kodumaale aastal 1966. Sel korral alustati MM-i napi 2:1 võiduga Tuneesia üle, seejärel alistati suureskooriliselt 6:1 Panama ning viimases mängus kaotati Belgiale 0:1.