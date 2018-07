Postimees Soomes. Ogier tõi välja Tänaku suurima tugevuse

«Ta on täna olnud suurepärane,» ütles neljakordne maailmameister, kes ise on Soome ralli võitnud korra, 2013. aastal.

Üldisemalt oma eelmise aasta tiimikaaslasest rääkides jagus prantslasel vaid positiivseid sõnu. «Ta on suurepärane sõitja, aga ka suurepärane inimene. Ta on väga kiire ja stabiilne ehk tal on olemas kõik, et tulla maailmameistriks,» lausus Ogier.

«Eelmisel aastal oli mul päris raske, et temast samasuguse autoga kiirem olla. Ka sel aastal on ta Toyotas väga kiire olnud,» jätkas prantslane.

Enda ja Tänaku sõidustiili võrreldes ta suuri erinevusi välja ei toonud. Küll aga rääkis ta Tänaku tugevaimast küljest: «Tänak on alati väga enesekindel kiiretel lõikudel. Ta on ju üles kasvanud Eesti kiiretel teedel. Aga ma ei usu, et meil on väga erinev sõidustiil. Tänapäeval on kõigil võimalus vaadata videoid ja end teistega võrrelda. Et olla lõpuks kiireim, peab sul kõigiga natukene sarnane sõidustiil olema.»