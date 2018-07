Madridi Reali peatreener: Bale on Ronaldo positsioonile sobiv asendus

Gareth on rõõmus, et ta saab Madridi Realis mängida. Ronaldo oli viimaste aastate üks põhilisi tegureid Madridi klubi edus. Ta avaldas soovi meie meeskonnast lahkuda ning me lubasime tal seda teha. Bale on samuti imeline mängija, kes on tõeliselt mitmekülgne. Ma usun, et tema on Ronaldo positsioonile sobiv asendus,» vahendab BBC Lopetegui sõnu.