Ametlik: Ragnar Klavan alustab teekonda karjääri kolmandas tippliigas

Klavan sõlmis Cagliariga 2+1 aastat kestva lepingu ehk kahe aasta järel on osapoolte nõusolekul võimalik koostööd aasta võrra pikendada. Ta on esimene Serie A-s mängiv Eesti jalgpallur.

«Ükski mängija ei lahku klubist ilma minu loata. Kui Klavan läheb, siis on minu nõusolek olemas. Mängijate lahkumine sõltub esmalt meie vajadusest – kas meil on võimalik lubada kellelgi lahkuda, kui ta seda soovib? Seejärel on vaja soovijat ja õiget pakkumist. Iga üleminek peab alti sobima kõigile kolmele osapoolele – meile, mängijale ja uuele klubile,» rääkis Klopp.

Sakslane märkis, et noor klubi kasvandik Joe Gomez on tublisti mehistunud ja see on ilmselt ka põhjus, miks Klavan lahkub. «Joe näitas avavoorus, et tal on Virgil van Dijkiga väga hea teineteisemõistmine. Joel Matip kuulub loodetavasti esmaspäeval koosseisu. Dejan Lovren on paranemas. Lisaks on meil Nat Phillips ja keskkaitses saab mängida ka Fabinho,» lausus Klopp.