Müsteerium vormel 1 sarjas: kas Ferrari varjab külmakotiga edu saladust?

Portaal Autosport märgib, et kotti, milles usutakse olevat kuivjää, võib tihti näha samas kohas ka vabatreeningute ja kvalifikatsioonide ajal rajalemineku eelse ettevalmistuse käigus, kui auto seisab veel boksis. Et mitte ükski teine võistkond sellist nippi ei kasuta, tekibki küsimus: mida Ferrari sel moel taotleb?

Võistkonna ametliku selgituse kohaselt jahutab kuivjääga kott auto turvakaarele monteeritud pardakaamera elektroonikat. Ent ükski teine meeskond pole kaamera ülekuumenemise probleemist teada andnud ja sestap suhtutakse sellisesse juttu pehmelt öeldes skeptiliselt. Pakutakse näiteks, et Ferrari eesmärk on hoopis alandada õhuvõtuava temperatuuri, misläbi mootor saaks vähemalt ajutiselt lisajõudu.

Selline tegevus muudeti aga hooaja alguses reeglitega keelatuks. Tõsi, reeglil on erand, mis märgib, et piirang ei kehti sõidu avaringil, turvaauto rajal olles ning boksi sisse- ja väljasõiduringil. Ehk on Ferrari tõesti leidnud võimaluse jahutamisega reeglite piiresse jääda?

Või on tegu hoopis MGU-H ehk auto turbolaadurist soojusenergiat ammutava jõuallika temperatuuri madalal hoidmisega? Kui Ferraril õnnestub energia taastussüsteemist sõidu alguses rohkem kätte saada ja selle töötemperatuuri madalamana hoida, on see kindlasti eelis.

Kolmanda võimalusena pakutakse aga, et Ferrari ei saa jääkotist mingit otsest kasu, vaid selle abil varjatakse lihtsalt oma tehnilisi saladusi kaamerasilma ja seeläbi teiste tiimide pilkude eest. Saksamaa ja Ungari etappidelt saadud pardakaamera pilt näitab, et jääkott kattis stardi eel kaameraläätse.

See tähendab, et Ferrari sõidueelsed ettevalmistused kokpitis ja eeskätt roolirattal jäid avalikkusele nähtamatuks. Viimastel etappidel on Ferrari sõitjad Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen teinud väga häid starte, mis pani näiteks Mercedese tiimi hoobilt uurima, miks nad selles osas konkurendile sedavõrd selgelt alla jäävad.

Ferrari on sel hooajal paistnud silma suurepäraste startidega. Kas nende taga on roolirattale toodud salapärased nupud, mille saladust üritataksegi varjata? FOTO: XPB/XPB Images/Press Association Images/Scanpix

Autosport märgib, et konkurendid on avastanud Ferraride rooliratta esiküljelt kaks kattepaneeli, mis varjaksid justkui mingeid seni teadmata otstarbega nuppe. Startide videoanalüüs tõestab, et nii Vettel kui ka Räikkönen kasutavad stardiprotseduuri käigus neid nuppe - mõlemad mehed vajutavad nupu pöidlaga alla ning vabastavad selle, kui viis punast tuld on kustunud.