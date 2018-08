Karmist avariist terve nahaga pääsenud Leclerc: mul oli täna kõvasti õnne

Sel hooajal tuli kasutusele sõitjate kaitseks mõeldud halo, mis paikneb sõitjatel ümber pea ning on mõeldud taolisteks õnnetusteks, mis tänasel etapil toimus. Enamus spetsialiste arvab, et see õnnetus näitas selgelt, miks on halo vajalik.

«Ma ei tea, kuidas see õnnetus ilma halota lõppenud oleks, aga kui ma näen, milline see pärast õnnetust välja näeb, olen õnnelik, et meil sellest aastast halod olemas on. Mul oli selles õnnetuses kõvasti õnne,» rääkis Leclerc Autosport.com-ile.

Esimest hooaega vormel 1 sarjas sõitev Leclerc olukorrast liiga suurt numbrit ise ei teinud: «See võis väga efektne välja näha aga autost ei tundunud see üldse nii hull. Kõik juhtus väga kiiresti, nii et ma kohe ei taibanudki, mis juhtus,» rääkis Leclerc.

Õnnetuse põhjustanud Hülkenberg sai järgmiseks etapiks karistuse, mille tõttu ta järgmisel etapil kümme kohta stardirivis tagandatakse. Sarnase avarii teinud Romain Grosjean sai aastal 2012. sellise asja eest üheks võistluseks sõidukeelu.