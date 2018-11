Meelemuutus: kergejõustiku MMile pääseb jätkuvalt vanaviisi

Esialgu plaanis IAAF MMile kvalifitseerumist uuel reitingutel põhineval viisil, kus arvesse läheks mitme võistluse tulemused. Eile teatati aga, et kuigi reitingusüsteem tuleb, ei kehti see MMiks kvalifitseerumisel. See tähendab, et 2019. aastal pääseb MMile jätkuvalt normipõhisel süsteemil.