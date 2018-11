Kuula artiklit

Autoralli MM-sarja viimane etapp on kavas sel nädalavahetusel kaugel Austraalias. Kui veel oktoobri algul näis Ott Tänaku esikoht reaalsena, siis nüüd vajab ta WRC meistritiitliks mitte ainult ise säramist, aga ka kahe suurrivaali ehk Sebastien Ogier’ ja Thierry Neuville’i põrumist. Meenutame Ameerika mägedena kulgenud rallihooaega.

Eellugu tänavusele hooajale algas tegelikult mullu 18. oktoobril, kui Toyota meeskond teatas, et Tänak on järgmised kaks aastat nende piloot. Selleks hetkeks oli Neuville’i prohmakaga Kataloonias selge, et MM-tiitli jagavad omavahel M-Sporti mehed Ogier ja Tänak ning järgmisel rallil Walesis vajutas prantslane oma esikohale ka templi. Tänakul jäi üle rõõmustada võistkondliku karika üle.

Mida tähendas see kõik aastaks 2018? Tänak oli korra juba tiitlihõngu nuusutanud, aga seda autol, millel ta ise oli peamine testipiloot. Nüüd ootas ees uus tiim, uus masin ja terve maailma rallimeedia küsis, kui kaua tal kulub Yarisega harjumiseks.

Tänak vahendas küll meeskonda, aga kiirus oli olemas kohe esimestest kilomeetritest. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Monte Carlo – oivaline debüüt

Vastus eelnevale küsimusele oli kõigi jaoks ootamatu: Tänak istus MM-sarja kõige keerulisemal rallil esimest korda võistlusolukorras Yarisesse ja näitas kohe oivalist minekut. Eestlane sai kirja neli katsevõitu, mis oli sama saldo võitja Ogier’ga.

Vahe tuli sisse sellest, et Tänak võitis katsed, kus suuri vahesid sisse ei tehtud. Ogier oli kiireim aga kõige keerulisemates oludes ja tegi seal sotid konkurentidega selgeks. Kokkuvõttes edestas viiekordne maailmameister teisena lõpetanud Tänakut 58 sekundiga, millest 38 tuli pimedal ja jäisel avakatsel.

«Olen väga-väga rahul. On suur kergendus hooaega nii alustada. Alati on meeskonda vahetades sees väike elevus, sest sa ei tea, mida oodata. Siia jõuda on suur kergendus. Meeskond ja auto on imelised,» kiitis Tänak.

Mis juhtus teistega? Ogier tegi avakatsel jääl pirueti, aga suutis ikkagi välja sõita kiireima aja. Neuville’gi eksis esimesel katsel, aga seda neljaminutilise kaotusega. «Jäin lumevalli kinni. Tõmbasin (jääl) käsipidurit, aga kõik neli ratast läksid blokki ja vajusin kurvis välja. Seal oli vähe pealtvaatajaid ehk kulus aega taas minema saamiseks.» Lõpuks sai belglane viienda koha. MM-seis: 1. Ogier 26 2. Tänak 18 … 5. Neuville 14

Kui Tänak ja Ogier olid terve nädalavahetuse lumes hädas, siis Neuville’i ainus hirmus hetk oli hüppel valli tabamine ja veidi vildakas maandumine. Aasta tagasi oleks ta Hyundai selle peale vedrustuse murdnud, aga nüüd oli masin tugevam. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Rootsi – paja ja katla avarii

Üle aastate lumiseim Rootsi ralli tähendas esimeste seas startijaile hirmsat peavalu ja lõivu maksid nii Ogier kui ka Tänak. Sahatöö kukutas Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja üheksandaks, laupäeval kerkiti küll koha võrra ja oldi tiimikaaslasest Jari-Matti Latvalastki vaid poole sekundi kaugusel, kuid siis juhtus kummaline õnnetus: lonkavast Kris Meeke’ist möödudes põrkas Tänak põhjaiirlasega hoopis kokku, jäi lumevalli kinni ja kaotas aega.

«Jõudsin Krisile järele, üritasin kitsas kohas mööda saada, aga ta keeras tagasi teele ja puksis meid välja,» oli eestlase nägemus juhtunust.

«Kui Ott minust mööda üritas sõita, olin juba poolenisti kraavis, kui ta mulle otsa ja ise teelt välja sõitis,» kirjeldas oma vaatevinklit Meeke.

Videopilt näitas, et süüdi olid mõlemad: Meeke näitas selgelt Tänakule, et mine mööda, aga tegi viimasel hetkel tahtmatult jõnksu eestlase Yarise suunas, Tänak aga üritas end mööda pressida kohas, kus polnud selleks piisavalt ruumi. Õnnetus kukutas Tänaku-Järveoja taas üheksandaks, kus ka lõpetati.

Lumepuhastamise ja avarii kõrval lootis Tänak saada võimalikult hea tulemuse punktikatsel, kus ta esimest korda nädalavahetuse peale ei pidanud startima esimeste seas. Ootamatult kadus tal üks mees aga eest ära ja jälle pidi ta natukene sahka mängima – sealt tuli vaid üks lisapunkt.

Mis juhtus teistega? Viiendana startinud Neuville tuli probleemideta võitjana finišisse. Ogier oli aga esimesena lumega hädas rohkemgi kui Tänak ja oli 10. kohal. Prantslane otsustas võtta tähtsusetu ajakaristuse, et saada punktikatseks parem stardikoht ja nii teenis ta lõpuks viis punkti ehk Tänakust paremagi saagi. MM-seis: 1. Neuville 41 2. Ogier 31 … 5. Tänak 21

Mehhiko mäed Tänakule ei andestanud – aga hooaja esimene katkestamine ei jäänud kaugeltki viimaseks. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Mehhiko – esi​mene mehaaniline häda

«Aeglane, libe, keeruline, kuum,» võttis Tänak kolmanda kiiruskatse, legendaarse El Chocolate järel kokku Mehhiko ralli olemuse. Kõige suurem probleem oli nimekirja viimane osa – MM-sarja naasnud Toyota võis küll oma Yarisega juba esimestest rallidest kihutada võidule, aga seda, kuidas masinat palavas ilmas kestma saada, õpiti kokku poolteist hooaega. Tänak selle ohvriks langeski – laupäeva esimesel katsel ütles Yarisel turbo üles ja sealt enam pääsemist polnud. Pühapäeval rajale naasnud eestlane võttis lõpuks maksimumi Power Stage’ilt.

Mis juhtus teistega? Ogier nautis, et ei pidanud päris esimesena tolmustel kruusateedel kihutama ja see hoidis teda kõrges mängus. Liidriks kerkis ta määravalt laupäeva hommikul, osaliselt Tänaku katkestamise mõjul. Neuville’igi vaevasid mootoriprobleemid – aga seda Leoni linnakatsel, kus läks kaotsi vaid 26 sekundit. Kokkuvõttes sai ta kuuenda koha. MM-seis: 1. Ogier 56 2. Neuville 52 … 6. Tänak 26

Korsika ralli oli ainus kord sel hooajal, kui MM-tiitlit jahtivad kolm ekipaaži on üheskoos poodiumil seisnud. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Korsika – needus sai murtud!

Korsika asfaldil polnud Tänaku käsi kunagi hästi käinud. Esimesel kolmel hooajal sai ta saarel vastavalt 10., 10. ja 11. koha. Lõpuks läks kõik hästi: Tänak tunnistas, et tal kulus aega, et esimesel õigel asfaldirallil end Yarises mugavalt tunda, aga lõpuks suutis ta end puhta kiirusega Neuville’ist mööda pressida ja Ogier’ järel teisena lõpetada. «Korsika on ralli, mida ma ilmselt kõige vähem naudin,» kommenteeris Tänak ise. «Tänavu nägin vaeva, et pidevalt tempos püsida. Me ei pingutanud piiri peal, aga püsisime kenas rütmis.»

Mis juhtus teistega? Muhvigi. Ogier haaras esimesest katsest esikoha ja püsis seal nagu aamen kirikus. Neuville pahandas Tänaku möödumisel, et kui ta veel rohkem pingutab, sõidab ta teelt välja, aga lõpetas ikkagi kolmandana. MM-seis: 1. Ogier 84 2. Neuville 67 3. Tänak 45

Tänaku lennukale minekule ei saanud Argentinas keegi vastu. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Argentiina – esimene võit Yarisega

«Ma arvan, et see võib olla sel nädalavahetusel võiduauto,» sõnas Tänak pärast neljapäevaõhtust publikukatset. Nii ka läks. Piruett reede hommikul läks maksma 23 sekundit, kuid ülejäänud ralli oli kindlalt tema kätes – järgmisest tosinast katsest võitis ta suisa 10!

«See on eriline võit. Me ei teadnud, mis meeskonda vahetades juhtub, aga on kena näha, kui kiiresti me areneme. Auto on enam-vähem mulle meelepärane ja meie koostöö meeskonnaga sujub väga hästi. Tuleb samamoodi edasi minna,» rõõmustas saarlane, kui edestas viimase kiiruskatse finišis Neuville’i lõpuks 37,7 sekundiga.

Mis juhtus teistega? Neuville kurtis edasi. Kui Tänak rääkis peaaegu iga katse lõpus, et tal on väga lõbus ja pingevaba, siis belglasele ei meeldinud masina juhitavus, ilm, rehvid … Teise kohaga oli ta selle kõige juures igati rahul. Ogier jäi lõpuks neljandaks, kaotades ka Dani Sordole. Probleem oli tema jaoks tuttav – ajakadu reedel teistele teed puhastades. MM-seis: 1. Ogier 100 2. Neuville 90 3. Tänak 72

Üks väheseid pilte, mis Tänakust Portugalis tehti – katkestamine oli nii kiire. Seekord sai näppu viibutada Neuville. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Portugal – mõne kilomeetri kestnud ralli

«Tänane näitas, kui raske võib ralli ja üldse mootorisport olla. Ühel päeval võib kõik olla kena ja teisel on kõik väga-väga raske. Täna polnud meie päev,» ohkas Tommi Mäkinen reedel, kui Tänak jäi juba esimesel täispikal katsel raja äärde.

«See oli väga-väga suur ebaõnn, mis meiega täna hommikul juhtus. Üpris varakult esimesel katsel sattusime kohale, kus tee oli kive täis. Mitte üks või kaks, vaid neli-viis. Me ei saanud nende tabamisest kuidagi hoiduda ja need kahjustasid meie radiaatorit,» rääkis Tänak. Üle kuumenenud mootor tähendas ka kogu ralli lõppu. «See on hoop meie tiitlijahile, aga miski pole läbi enne, kui see on läbi, nii et jätkan võistlust.»

Mis juhtus teistega? Võitnud Neuville tõmbas Portugalis jackpot’i – mitte ainult ei langenud varakult konkurentsist Tänak, aga ka Ogier sai tabelisse ümmarguse nulli. «Ma lõikasin üht paremkurvi paar sentimeetrit liiga sügavalt. Seal oli vall ja ma arvasin, et pole probleemi, kui seda veidi taban, aga kahjuks oli seal midagi – vist väike puujuur. Vedrustus sai väikese lühikese vopsu, aga oli piisav, et see murda. Järgmises kurvis vajutasin pidureid ja midagi ei juhtunud – ma ei saanud enam keerata ja sõitsin otse puudesse,» tunnistas viiekordne maailmameister oma eksimust. MM-seis: 1. Neuville 119 2. Ogier 100 3. Tänak 72

Kaks katkestamist järjepanu tähendasid, et Tänaku seis MM-arvestuses näis eriti niru. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Sardiinia – ikka see neetud radiaator

Tänak lubas, et pärast pettumust Portugalis asub ta Itaalia etapil taas ründama. Reedese viimase katse eel oli ta kolmandal kohal, jäädes Neuville’ist maha kuue, Ogier’st 16 sekundiga. Ja siis maandus Tänak oma Yarisega veidi nina peale, tema masina põhjakate põrus lahti ja kahjustas jahutussüsteemi. Sõit tuli katkestada. Lõpuks sai eestlane üheksanda koha – tegelikult oli ta viimase katse eel kaheksas, aga võttis nagu Ogier Rootsis ajakaristuse, et saada punktikatsel kirja kolm silma.

Mis juhtus teistega? Tulemuse poolest hooaja põnevaim ralli – Neuville tuhises Ogier’st punktikatsel 0,7 sekundiga mööda. Sellest kaotusest saati hakkas prantslane üha tihedamini rääkima, et M-Sport on arendustes rivaalidest maha jäämas, mis kulmineerus lõpuks järgmiseks aastaks Citroëni kolimisega. MM-seis: 1. Neuville 149 2. Ogier 122 3. Tänak 77

Tänak sõitis Soomes kui koduteedel. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Soome – tagasituleku algus

Jyvaskylä teedel valmis ehitatud Toyota Yaris WRC, sellega sümbioosseks kasvanud Ott Tänak ja eelnevalt kahelt rallilt kogutud karmakrediit – võit pidi tulema eestlasele. Mads Östberg hoidis oma Citroëniga küll reedel Tänakul survet peal, kuid kui meie mees oma teepuhastamiskohustusest pääses, pikendas ta iga kilomeetriga norrakaga vahet. «Kuidas ma kurta saaksin. Ideaalne nädalavahetus,» rõõmustas ka punktikatsel kiireim olnud Tänak, kelle võidule olid Soome kaasa elama tulnud Toyota firma suured juhid. «Meie taga on täistugi. Sedasi peabki asi käima – kõik koos töötades. Mis puutub tiitlijahti, siis vaatame, kuhu jõuame.»

Mis juhtus teistega? Ogier ja Neuville olid eesstartijatena kui lehmad libedal jääl – kumbki ei suutnud näidata kiirust, millega oleks võinud püsida poodiumikonkurentsis. Lõpuks sai prantslane viienda koha ja ühe lisapunkti, Neuville oli üheksas ja punktikatsel neljas. MM-seis: 1. Neuville 153 2. Ogier 132 3. Tänak 107

Kombinesoonid on aastase vahega tehtud piltidel teised, mehed ja karikad samasugused. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Saksamaa – esimene võidu kaitsmine

Tänaku võit 2017. aasta Saksamaa rallil pani eksperdid deklameerima: kui ta suudab ka asfaldil võita, on ta lõpuks valmis rallisõitja. Nüüd vajas esikoht kaitsmist.

«Kohutav. Mul pole kunagi nii kehva publikukatset olnud,» ahastas Tänak esimese kiiruskatse lõpus … Ja sai seal kiireima aja. See seadis tooni kogu nädalavahetuseks: eestlane ei tundud end Yarises kõige mugavamalt, aga stopper näitas, et ta on püüdmatu. Reedel võitis ta kuuest katsest viis ja kui Ogier’ probleem tabas, oli edasine vormistamise küsimus. Power Stage tõi neli lisapunkti.

Mis juhtus teistega? Ogier lõpetas neljanda kohaga – pärast seda, kui oli laupäeval Tänakut jahtides rehvi lõhkunud («Sõitsin sama joont nagu alati. Kõigi nende kividega on see üks suur loterii.») Neuville’il vedas taas. Ta kurtis, et ei suuda Ogier’, Sordo ja Latvala tempos püsida ning üksteise järel kadusid need rivaalid tema teelt: Sordo katkestas avarii, Latvala käigukasti rikke tõttu. Belglane lõpetas teisena. MM-seis: 1. Neuville 172 2. Ogier 149 3. Tänak 136

Erinevalt rivaalidest vältis Tänak Türgi tolmus hädasid. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Türgi – tiitlilootus elab taas!

Toyota meeskond teadis, et Türgi saab nende jaoks olema hooaja suurim murekoht – kuum ilm ja pehme kruus oli kombinatsioon, mis neile varem probleeme valmistanud. Sinna oligi Tänaku võidu võti peidetud. Samal ajal kui kõik ees punnitasid, sõitis saarlane sellise tempoga, nagu masin lubas ja kui vastased muudkui eest pudenesid, kerkis ta aina kõrgemale. Kuni lõpuks polnud enam kellestki mööduda.

«See oli nii keeruline ralli. Algusest peale teadsime, et võitjaks ei saa mitte kiireim sõitja, vaid targim. Olime kõige stabiilsemad ja suutsime terve ralli läbida probleemideta või katsetel peatumata,» rõõmustas Tänak. Et Neuville ja Ogier kaotasid mõlemad ohtralt punkte, tähendas kolmas võit jutti vaid üht: «Tiitlijahis on uks pärani. Paneme edasi!»

Mis juhtus teistega? Tänaku fännide jaoks näisid unenäona üheksandalt kiiruskatselt tulnud kaadrid Neuville’i autost. Juhiistmelt nägi asi välja nii: «Tunne oli nagu rehv oleks katki, auto keeras kurvidesse kuidagi aeglaselt. Järsku hakkas kapott liikuma ja amort vupsas välja – sel hetkel sain aru, et oleme tõsises hädas.» Unenägu sai ilusa jätku järgmisel katsel, kui Ogier painutas oma Fiesta õõtsa. Prantslane tegi aga imet, parandas selle vaid minutilise ajatrahviga ja näis, et eestlased peavad rahulduma vaid Neuville’i katkestamisega … Kui Ogier tegi lihtsa sõiduvea ning masina puu ja kraaviperve vahele kiilus. MM-seis: 1. Neuville 177 2. Tänak 164 3. Ogier 154

Tänak tunnistas, et katkestamine Walesis oli emotsionaalselt karjääri kõige kehvem tunne. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Wales – kõik oligi liiga ilus, et olla tõsi

Kolm rallit järjest võitnud Tänak oli pidurdamatus hoos ka Walesi teedel. Laupäeva pärastlõunaks oli ta edu Ogier’ ees kasvanud 42 sekundile. Ja siis kordus Sardiinia agoonia – põhjakaitse kukkus hüppelt maandudes küljest ja radiaator sai kannatada. Katkestamine. Teleülekanne näitas, kuidas ahastuses eestlane Walesi mäenõlvale pikali heitis ja Järveoja ta hoolitsevalt jopega kattis.

«Ma ei taha, et ükski minu konkurent tunneks end kunagi nii nagu ma eile. See on kõige kehvem emotsioon, mida olen kunagi kogenud,» ütles Tänak, kui oli endale punktikatselt neli lisasilma päästnud.

Mis juhtus teistega? Ogier võttis Tänaku hädade poolt kingitud esikoha lahkelt vastu ja kaitses seda edukalt Latvala rünnakute eest. «Kui Oti kohta kuulsin, tundsin talle tõega kaasa, sest ta oli meist sel nädalal palju kiirem,» tunnistas prantslane endise tiimikaaslase kohta. Neuville kaotas punkte, kui jäi laupäeval peaaegu minutiks kraavi kinni. «Ükskord pidi see juhtuma, kui oled terve aasta piiri peal sõitnud,» kommenteeris ta eksimust, mille tulemusel lõpetas viiendana. MM-seis: 1. Neuville 189 2. Ogier 182 3. Tänak 168

Kes teab, kui tähtsaks võivad Tänaku Kataloonias päästetud punktid MM-sarja üldseisu arvestades osutuda. FOTO: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Kataloonia – purunenud velg purustas lootuse

Pärast Walesis esikohalt katkestamist läks Tänaku seis MM-heitluses halvemaks, aga sugugi mitte lootusetuks. Seda eriti Kataloonia etapi reedese päeva tulemusi vaadates: saarlane hoidis esikohta, tiitlirivaalid loksusid esikümne teises pooles. Aga jälle tabas Tänakut ebaõnn: defektiga velg purustas 24-kilomeetrise katse algul rehvi, Tänak pidi ratast vahetama ja kukkus üheksandaks. Tiitlijaht lõppes.

Või siiski?! Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb hoidis Ogier’ esikohalt eemal ja Elfyn Evans puksis Neuville’i poodiumilt välja. See tähendab, et lõpuks kuuenda koha saanud ja Power Stage’i esimesena lõpetanud Tänakul on Austraalia ralli eel vähemalt teoreetiline võimalus tiitel võita.

«See on enam-vähem võimatu, aga me ei anna kunagi alla. Pingutame kuni viimase hetkeni,» lubas Tänak.