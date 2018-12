Norralased mängisid taas välja dopingukaardi

Loginov seda aga on. Venelane pidi dopingukaristuse tõttu vahele jätma alates 2014. aastast kaks hooaega. Praegu on Loginov pea kohal samuti dopingukahtlus ning seda 2017. aasta MMi tõttu.

Reeglite järgi võib Loginov aga MK-sarjas osaleda ning tema oma pead norralaste pahameelsuse pärast ei vaeva. «Mina keskendun suusatamisele, et teha seda võimalikult hästi. Ma ei taha rääkida minevikust,» ütles ta eile Norra meediale.

Küll aga meeldib minevikust rääkida norralastele. «Raske on näha dopingu tarvitamise tõttu karistatud sportlasi suusarajal. Kuid reeglid on paraku sellised,» sõnas Johannes Thingnes Bø vend Tarjei Bø.

Johannes Thingnes Bø nentis, et antud olukorras pole paraku midagi ette võtta. «Peame sellega edasi elama, et ta stardis on. Mul ei jää muud üle, kui temast kiiremini suusatada.»