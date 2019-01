Uus autoralli MM-hooaeg on peagi algamas. Jaanuarist novembrini sõidetakse 14 etappi ning esimene neist toimub 24.-27. jaanuarini Monte Carlos. Avaetapi eelvaatest saab teada, millised meeskonnad ja sõitjad sel aastal starti tulevad ning kui riukalikud on Prantsusmaa Alpide teed, kus sõidetakse Monte Carlo ralli. Saade on eetris kolmapäeval algusega kell 20.30, teksti loeb Karl Mihkel Eller.