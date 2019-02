Galerii: lögastel teedel kannatanud Gross jäi Sarma rallil Solbergile alla

«Mõtlesime pikalt, et kas tulla talvel starti, aga kuna talv oli seni olnud nii hea, siis otsustasime tulla. Kahjuks oli täna oli talvest asi kaugel, see ralli oli rohkem kannatamine. Ma ei teagi, kas ma oma karjääri jooksul nii rasketes tingimustes varem sõitnud olen.

Enne rallit tegime veel testi, kus püsisid miinuskraadid ja lootus püsis, et ehk on nii ka Sarmas, kuid nii see polnud. Sõitsime mõistusega, et saaks teele pihta ja kuigi tingimused olid keerulised ja olukordi oli, siis liikusime ikkagi suhteliselt riskivabalt.