«PowerStage». Kahekordne Rally Estonia võitja Östberg: armastan seda rallit, tahan väga ka sel aastal osaleda

Hooaja alguses avaldas Östberg sotsiaalmeedias video, kus olid kalendrisse välja toodud mitmed erinevad rallid, mille hulka kuulus ka Rally Estonia, mille norralane kahel aastal ka võitnud on. «PowerStage'i» saatele antud intervjuus selgub, et päris täpselt uue hooaja plaan siiski paigas pole, kuid Rally Estonia on endiselt mõttes.