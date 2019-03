Suurepärase päeva teinud Tänak: sõitsime maksimumi piiril

«Suutsime veidi aega tagasi võtta, mis on loomulikult väga hea. Vahe Evansiga on väike, kes homme kiirem on, saab teise koha. Igal juhul saime täna motivatsiooni hommikul ärkamiseks. Meil on, mille nimel võidelda,» rääkis Tänak.



Tänaku vahe teisel kohal oleva Elfyn Evansiga on 2,2 sekundit, liidrist Sebastien Ogier'st jäädakse maha 29,2 sekundiga. Homme on Mehhiko rallil kavas kolm kiiruskatset kogupikkusega 60 kilomeetrit, esimene katse algab meie ajajärgi kell 17.03.