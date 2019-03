PM Belfastis. Henri Anier mängu parimast võimalusest: ka tippmängijad eksivad

«Väga positiivne, et selline võimalus tekkis. Gerdilt suurepärane sööt, minult väga hea avanemine. Täpselt viimase piiri peal, et polnud suluseisu. Ka tippmängijad ei löö alati oma võimalusi ära, järgmine kord proovin paremini. Eelmine kord läks, seekord mitte. Muidugi on mul kahju, et ma seda ära ei löönud. Iga mäng tahan väravat lüüa. Kahju,» ütles Anier.