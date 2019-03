PM Korsikal. Loeb: videoanalüüsist on kasu siis, kui legend kõrval on

Tänavune Korsika ralli on võrreldes mullusega suurel määral uus ning see tähendas, et legendi koostades tuli teha palju tööd. «Sellise pika ralli jaoks tuleb legendi koostades kõvasti tööd teha, aga saime sellega hakkama,» ütles Loeb.

Ralli pikima 47 km pikkuse Castagniccia kiiruskatse kohta ütles Loeb, et see tema lemmikute hulka ei kuulu. «Midagi toredat seal pole. Pool teed on kruusal, pool asfaldil – mitte just kõige parem variant. Teised katsed on üldjoones kenad.»

FIA president Jean Todt on tihti kiitnud, et Korsikal on maailma parim asfalt. Kui Loebilt selle kohta kommentaari küsiti, vastas prantslane: «Korsikal on tore ka paadiga sõita. Aga muidugi, siin on ilusad teed. Aga siinsed teed on väga erinevad. On laia ja siledat asfalti, on kitsast ja künklikku asfalti. Siin on natukene kõike.»