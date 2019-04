Premium liiga kuu parimateks valiti Kuusk ja Henn

Henni käe all on Flora võitnud kõik 8 senist kohtumist - aprillis alistati järjepanu Nõmme Kalju (3:0), Maardu Linnameeskond (6:0), Narva Trans (1:0), FC Kuressaare (5:0) ja FCI Levadia (2:1). Seega suudeti kuu jooksul üle olla kolmest lähikonkurendist ning kindlalt alistati ka tabeli teise poole meeskonnad.

Viie võidumängu väravate vaheks kujunes Floral 17:1. Kogu hooaja peale on Flora lasknud endale lüüa vaid kaks väravat ning olulist rolli sealjuures on mänginud keskkaitsja Märten Kuusk, kes on kõigis kohtumistes kaasa teinud 90 minutit, viimases võidumängus Levadiaga kanti tema nimele ka väravasööt.