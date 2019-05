Tänak: Tšiili ralli võtmesõnaks saab enesekindlus

«Kui sul on kasutada täiesti uus rajalegend, siis see pakub alati väljakutse, kuna tuleb ette kohti, mis pole kõige täiuslikumalt üles märgitud. Eriti kehtib see sellise kiire ralli kohta. Peame hoidma silmi lahti ning sõitma tunde järgi. Ma arvan, et selle nädalavahetuse võtmesõnaks saab enesekindlus. Ootan seda väga ning usun, et oleme ralliks valmis,» lisas ta.