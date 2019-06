Roberts Štelmahersist saab Kalev/Cramo peatreener?

Huvitav on asjaolu, et Läti portaali sportacentrs.lv teatel on Štelmahers ka üks kahest sõelale jäänud Läti koondise peatreeneri kandidaadist. Koondise mänedžer Arturs Štalbergs rääkis portaalile, et teine kandidaat on välismaalt ning tolle värbamine sõltub sellest, kas tema juhendatav klubi pääseb uueks hooajaks Euroliigasse või mitte.