Barcelona hankis tugeva täienduse NBA-st

Nikola Mirotic sõlmis Barcelonaga 3-aastase lepingu ning temast saab 4. suurem täiendus Hispaania klubile(Varasemalt on liitunud Brandon Davies ja Cory Higgins Euroliigast ning Alex Abrines NBA-st). Euroopa üks parimaid mängumehi lükkas tagasi pakkumise NBA-st, millega oleks Mirotic teeninud 45 miljonit dollarit, et esindada just Kataloonia võistkonda.