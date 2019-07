Ajaloo suurim dopingureid: üle maailma konfiskeeriti üle 3,8 miljoni illegaalse aine

Viimase 20 aasta jooksul on anaboolsete ainete ülemaailmne kauplemine märgatavalt suurenenud, vahendab Europol.

Sportlased kasutavad anaboolseid aineid, et suurendada lihasmassi, jõudu või kiirust. Nende toimel võib suureneda ka sportlaste vastupidavus ning on võimalik ravida ka lihasvigastusti.

Kuid mis on maaalune labor? Salajast laborit illegaalsete ainete tootmiseks on tegelikult üsnagi lihtne üles seada, seda saab teha näiteks garaažis. Internetis leiduvate juhtnööride abil pole kriminaalidel vaja keemilisi oskusi, et luua äärmiselt mürgiseid dopinguaineid ning võltsravimeid. Tavaliselt haldavad selliseid laboreid organiseeritud kuritegevuslikud organisatsioonid, kes müüvad saadusi mustal turul.