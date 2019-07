Piletimüük Tokyo olümpiale hakkab lõppema

Olümpiamängude ametliku piletimüüja Estraveli turundusjuhi Airi Ilissoni sõnul on Eesti spordifännide huvi Tokyo olümpiamängude vastu olnud oodatust suurem: «Estravel müüb võistluspileteid ja reise olümpiamängudele alates 2010. aastast. Varasem kogemus on näidanud, et eestlased sõidavad meelsamini meile lähemal toimuvatele olümpiamängudele – kõige rohkem käidi Londoni suveolümpial.» Kaugemal, eksootilisemas sihtkohas toimuvatele olümpiamängudele sõitmine toob kaasa suuremad reisikulud, mistõttu on nõudlus tagasihoidlikum. «Võrreldes viimase Rio suveolümpiaga on kasvanud huvi sõita kohapeale võistlustele kaasa elama. Tänaseks on suurem osa Tokyo olümpiamängude piletitest juba broneeritud ning hetkel pole teada, kas ja kui palju lisapileteid korraldajalt veel saame,» selgitas Ilisson.

XXXII suveolümpiamängude piletite müük algas juuli alguses. Eestile on kinnitatud pileteid ava- ja lõputseremooniatele, mille hind on olenevalt istekoha kategooriast 122 — 2575 eurot. Samuti on broneeritud pileteid kergejõustiku, vehklemise, rannavõrkpalli, korvpalli, tennise, maadluse ja sõudmise võistlustele. Olümpiamängude piletite hinnad sõltuvad spordialast, päevakavast ja pileti kategooriast – paremad istekohad on kallimad, tagapool asuvate istekohtade piletid saab aga kätte oluliselt soodsamalt. Näiteks kergejõustiku A-kategooria pilet finaalvõistluste päevadel maksab 1145 eurot ja E-kategooria pilet 59 eurot. Airi Ilisson lausus, et lisaks olümpiapiletitele broneeritakse Estraveli kaudu ka majutust, kuid lennukipiletite soetamiseks on veel veidi vara, sest need tulevad üldjuhul müüki 365 päeva enne lennu toimumist.