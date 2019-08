Soome ralli 18. kiiruskatse võitis lendav soomlane Esapekka Lappi (Citroen), kes edestas Ott Tänakut (Toyota) 0,5 sekundiga. Üldarvestuses on aga Tänaku edu pärast Kakaristo teist läbimist Lappi ees 13,9 sekundit. Kolmandal kohal olev soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota; +27,5) sõnas, et tema enam riske ei võta ja proovib auto turvaliselt poodiumikohal finišisse tuua.