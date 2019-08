Manchester City staar peab minema põlveoperatsioonile

Sanet on terve suvi seostatud üleminekuga Saksamaa suurklubisse Müncheni Bayern, kuid nüüd usutakse, et vigastuse tõttu jääb tehing katki.

Klubi kirjutas kodulehel: «Sanele on see nädal tehtud mitmeid teste ning spetsialist reisib Manchesteri, et põhjalikumalt tema vigastusega tutvuda. Manchester City toetab Leroyd ja kõik klubiga seotud inimesed soovivad talle kiiret ning täielikku tervenemist.»