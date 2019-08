Tallinnas algavad juunioride maailmameistrivõistlused maadluses

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on kauaoodatud hetk lõpuks käes. «Me oleme nädalast maadluspidu kaua oodanud ja pikalt ja hoolsalt ettevalmistanud. On uhke tunne, et sel aastal selguvad juunioride tippude tipud just siin, meie kodus,» ütles Paeväli. «See on kindlasti samm selle poole, et ühel päeval saaksime Eestis korraldada ka täiskasvanute maailmameistrivõistluseid,» lisas ta.