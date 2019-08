Lõuna-Korea olümpiamedalistidest kiiruisutajad said alkoholi tarbimise pärast võistluskeelu

Lõuna-Korea uudisteagentuuri Yonhapi kohaselt jäid 5 sportlast 27. juunil Seoulis asuvas riiklikus treeningkeskuses alkoholi tarbimisega vahele. Treeningkeskuses joomine on Korea Uisutamisliidu range keelu all. Keelu tõttu ei saa uisutajad osaleda järgmisel kuul Kanada treeninglaagris, kuid neil on võimalik valmistuda oktoobris toimuvateks ajasõitudeks Lõuna-Koreas.