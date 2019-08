PM Saksamaal. Neuville: Tänakul on veel variant üheks-kaheks rallivõiduks

Neuville’i sõnul on Hyundai kiirus praegu Citroeniga sarnane, kuid Toyotast jäädakse maha. «Toyota lendab. Otil on sel hooajal variant võita veel üks-kaks etappi. Aga kui tema punkte ei teeni, peame meie saama kõrgeid punkte. Tiitlivõitlus käib edasi!» sõnas ta.

Pärast asfaldietappi ootab sõitjaid ees aga karm Türgi ralli. «Türgi ralli mulle meeldis, aga tegu on karmi ralliga. Rehvipurunemised on seal peaaegu paratamatud – on vaja õnne, et sellest pääseda. Seal tuleb oma autot hoida, aga see võib tähendada aja ja ralli kaotust.»