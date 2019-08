Postimehe aruanne Ungarist: lühikesekasvulisel Eestil on tippturniiril raske

Kertu Laak. Eile ebaõnnestunud Eesti koondise diagonaalrünadaja oli täna kui ümbersündinud. Horvaata koondise võimsa bloki vastu leidis meie koondislastest parimat rohtu just tema. Mängu pingilt alustanud 21-aastane rünnakuvedur realiseeris täna 19st tõstest koguni 10. Kokku jäi Laagi arvele 13 punkti, millega kerkis ta Eesti koondise resultatiivseimaks. Rahvuskoondise jaoks on Laagi mängu kaasamine ülioluline, sest raskete olukorde korral vaadatakse just tema otsa.