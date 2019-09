Ekspertarvamus. Oliver Lüütsepp: Holland oli Eestist parem igas elemendis

«Arvan, et mängus Hollandiga oli Eesti meeskonna suhtumine, võitlus ja valmisolek 100 protsenti. Vaimselt olime eile kindlasti paremini valmis kui kahes eelmises mängus. Mentaalse poole taha jäi vähe, lihtsalt vastane oli tegelikult meist eile igas elemendis parem. Ainuke koht, kus me olime üsna võrdsed, oli serv. Vastuvõtt, rünnak ja erti blokk olid neil kindlasti paremad. Esimene geim me suutsime mängida - tegime rünnakul vähe omavigu ja püsisime mängus sees. Teise geimi keskel tekkis mõõn, meil tuli ebakindlus sisse ja lasime Hollandi hoogu. Ütleks, et see oligi täna murdemoment.»

Lüütsepp soovis esile tõsta kolme mehe esitust.

«Tänasest mängust tõstaksin esile Ardo Kreegi, Kristo Kollo ja Silver Maari panust. Need kolm meest mängisid oma koha kindlasti välja. Kollot on terve turniiri kiidetud, Silver sai ülessandeks võtta vastu Hollandi planeerivaid serve ja sai oma tööga hästi hakkama. See oli väga raske väljakutse, aga ta õnnestus . Kreek tegi nii palju ära nagu tempomehel teha võimalik on, kommenteeris endine Tartu Bigbank võrkpallimeeskond juhendaja.

33-aastase treeneri sõnul on alla ootuste esituse eest vastutav terve meeskond.

«Kedagi kritiseerida ei tahaks. See, miks me pole mänginud nii nagu soovinuksime näha, pole kellegi individuaalne süü, vaid meeskondlik küsimus. Kui vastuvõtt ei ole hästi käes, siis ongi ka ründajatel raske. See on kogu meeskonna teema. Eks me lootsime Renee Teppani ja Robert Tähe peale. Mis täna näiteks Tähe rünnakut puudutab, siis mulle tundus, et Tähele kippusid tõsted liiga kaugele jääma. Mulle tundub, et talle sobib rohkem, kui pall on rohkem võrgu kohal. Renee kohalt ootasime sel turniiril kindlasti rohkemat, aga me ju ei tea, kuidas see tervis teda mõjutas.

Holland mängis Lüütsepa sõnul nii nagu oodata oli.

« Vastastel käis rünnak ainult äbi kahe mehe. Eks me teadisme väga hästi, kuidas nad mängivad. Meie mänguplaan oli kindlasti hästi paika pandud, aga millegipärast meie blokk-kaitse ei ole sel turniiril töötanud. Üheski mängus pole me saanud piisavalt blokipunkte. Vastaste liidrit Nimir Abdel-Azizi ongi väga raske peatatada, ta on väga heas vormis. Aga tegelikult meil oli ka eelmistes mängudes sama mure. Oleme näinud Kerti läbi aastate, et hoolimata kasvust ja füüsilistest näitjatest tegutseb ta blokis hästi. Sel turniiril see paraku toiminud pole. Renee puhul pole kunagi blokk tema suurim trump olnud. Nurgaründajad (Kollo ja Täht) olid turniiril blokis paremad, aga täna oli lihtsalt vastaste diagonaalründaja väga võimas.»

Lüütsepa hinnangul oli turniiri võtmemäng turniiri teine kohtumine.

«Eks palju jääb ikka sinna teise mängu Montenegroga, miks meil asjad meil keeruliseks läksid. Arvan, et küsimus on pigem olnud rohkem mentaalses pooles. Arvan, et seda teavad võistkonna sees inimesed paremini, aga võib-olla ei tea nemadki, mis valesti läks. Kõigil meestel on pettumus, ootused on kõigil kõrged olnud. Eriti valus on see kahtlmata vanematele meestele. Eks kõik teavad, mis vanus neil seal passis on, aga vähesed tevad, mida need mehed hommikuti on pidanud tegema, et hommikuti ennast käima saada. Usun, et neile on kogu seda valu veel kõge raskem taluda.»

Sel suvel Eesti naistekoondisega EMil käinud treener soovis esile tõsta Eesti koondise toetajad.