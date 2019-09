Medvedev: paha poisina tuntud Nick Kyrgios on imeline inimene

Kyrgios on tennisemaailmas üha enam hakanud silma oma käitumise tõttu. Kuigi tennisistina on ta maailma tipptasemel, ei suuda ta end väljakul kontrollida ja on nii sõimanud oma vastaseid, kohtunikke kui ka pealtvaatajaid. Samuti on ta puruks peksnud nii reketeid kui ka muud varustust.

«Ta käitub vahel veidi mõtlematult ja teeb väljakul rumalusi, aga see ei tähenda veel seda, et ta on inimesena halb. Peaksime oleme sõbralikumad ja mõistma üksteist paremini,» lausus Medvedev tennisworld'ile.