Hyundai boss Breenist: kui keegi teeb avarii, on mul raske rahul olla

«Hea on liiga optimistlik sõna, mida kasutada. Ütleksin, et tulemus oli lihtsalt piisav eduseisu hoidmiseks.» Adamo tunnistas, et Neuville'i tiitlivõimalused on tõenäoliselt kadunud. «Ma pole punktiseisu veel näinud, aga seis oli raske juba enne Walesi rallit ja kindlasti on nüüd veelgi raskem.»