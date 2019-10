Järelvaadatav: Tartu Bigbank alistas viiegeimilises lahingus TalTechi

Enne mängu:

Liigatabelis on enne käesoleva nädala mänge liidrikohal Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 10 punkti ja võidetud kõik mängud. Bigbank on teisel real 7 punktiga ja kolmandal kohal on 6 punktiga Selver Tallinn. Pärnu Võrkpalliklubi on 4 punktiga kuues ja TalTech 3 punktiga seitsmes.

Bigbanki meeskonna jaoks on tegu hooaja esimese kodumänguga. Peatreener Andrei Ojamets rääkis, et kuigi saab tabeliseisuga rahul olla, jagub arenemisruumi küllaga. «Tabeliseis on hea ja lätlasi võitsime viimastes mängudes üsna kindlalt. Ka Saaremaa mäng oli tegelikult päris korralik. Kuigi mänguliselt on meil loomulikult parandamisruumi,» kommenteeris peatreener. Seni on tegutsetud ilma austraallasest diagonaalründaja Curtis Stocktonita, kes osales Austraalia koondisega maailma karikavõistlustel Jaapanis. Stockton liitub meeskonnaga täna. «Tema liitumisega saame lisajõudu ja see peaks lisakäike võistkonnale andma,» ütles Ojamets.

Tartu meeskonnaga liitus sel hooajal rahvuskoondise sidemängijast kapten Kert Toobal. «Eks tema harjub meeskonnaga ja meeskond temaga, see protsess on mõlemapoolne. Pigem tuleb aga noorematel Kerdile järele jõuda ja tema stiiliga harjuda, eks nemad peavad eelkõige veel arenema. Sellise autoriteedi ja kogemusega mängija on igale võistkonnale kasulik. Kert on lisaks ka väga arukas inimesena ja selles osas pole mingisugust probleemi, et suur staar nüüd tuli ja teised pole olulised. Naudin temaga koos töötamist väga.»

«TalTech on seniste mängude põhjal positiivse mulje jätnud, võitluslikult ja agressiivselt mängivad, vahel mõni küll liigagi agressiivselt. Joonas Popmani ja Andris Õunpuu lisandumine on neile distsipliini ja kogemust lisanud, kindlasti on TalTech meeskond, keda alahinnata ei tohi,» lisas Ojamets.

TalTech on senistes kohtumistes näidanud väga tugevat võitlusvaimu, kaks viimast mängu Läti klubide RTU ja Jelgava vastu olid viiegeimilised.

Meeskonna abitreener Asko Esna rääkis homse mängu eel, et võistkonnal on suurepärane sisekliima. «Mulle meeldib, kui meeskonnas on ka mõni kogenum mängija, see annab noortele palju juurde, noored keevad tihti üle ja teevad lollusi. Näiteks kogenud Andris Õunpuu näol on meil meeskonnas autoriteet olemas ja see mõjub platsil ka kaaslastele. Lisaks on TalTechis mängijatel omavahel suurepärane läbisaamine ja see on mulle väga hea mulje jätnud,» sõnas esimest aastat TalTechis töötav Esna.