Laupäeval selguvad Tallinnas pidulikul auhinnagalal Euroopa aasta kergejõustiklased

Parima meeskergejõustiklase nominentide seas on ka Doha MMil hõbedale tulnud, Teemantliiga finaalis triumfeerinud ja suvel Eesti rekordi 90.61ni viinud odaviskaja Magnus Kirt. Lisaks pääsesid nelja finalisti sekka vasaraheitja Pawel Fajdek (Poola), kettaheitja Daniel Stahl (Rootsi) ja 400 m tõkkejooksja Karsten Warholm (Norra). Kolme finalisti asemel on sel aastal neli, sest kaks kandidaati said võrdselt hääli.