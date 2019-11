Albert Tamm - Eesti parim kettalennutaja

Kes ja mis?

Elva vallast pärit 21-aastane eluaeg sporti teinud Albert õpib Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioteraapia eriala viimasel kursusel. Varasemalt kaheksa aastat sulgpalliga tegelenud Tamme segasid ennastki vahel erinevad traumad ja nii ei olnud kõrghariduse osas peale keskkooli pikalt mõtlemist. Küll aga naljatleb ta täna, et õppima asudes pöörati tema arusaam füsioteraapiast pea peale, sest see hõlmab lisaks spordiga seonduvale veel palju muudki. Pikas perspektiivis loodab ta enda jaoks siiski just need kaks asja siduda. Diplomi pidulikule vastuvõtmisele ta siiski jõuda ei pruugi, kuna samale ajale langevad ka suured võistlused USAs. Kumma kasuks Albert otsustab, ei oska ta ise veel ette näha.

Discgolf’i leidis Tamm enda jaoks 2014. aastal. Ta meenutab esimest mängu koos sõpradega ja tunnistab, et väga pikka veenmist vaja ei olnudki, et ka edaspidi rajale minna. Esmalt algajatele loogilisemana tunduva ning lutsuviset meenutava eeskäeviske ära õppinud Albert nägi sõpra tehniliselt väljakutsuvamat tagakäeviset tegemas ja hakkas kogu tehnikat lähemalt uurima. Aastatepikkune pühendumine on ta tänaseks tõstnud Eesti esinumbriks. Arvestus käib mängijareitingu alusel, milles 1000 punkti piiri ületamine näitab tõeliselt kõrget taset ja selliseid mehi on meil täna Eestis kaks - Albert Tamm ja Silver Lätt.

Albert Tamm ketast lennutamas. FOTO: Celin Lannusalu

Ameerika

Kõrge lennuga oli Alberti discgolf’i-karjääär juba üsna alguses. Esimesed juunioride klassi kullakohad tõid 2015. aastal Valgjärve Open ning EDGL Karika IV etapp Annikorus. Järgmisel aastal saavutas ta juunioride klassi esikoha suvistel ja talvistel Eesti Meistrivõistlustel.

Täna on Tamm üks professionaalsetest kettagolfaritest, kelle jaoks võistluste mõttes on Eesti väikeseks jäänud. Juba mitu hooaega on käidud võistlemas pikema discgolf’i ajalooga riikides nagu Soome, Rootsi, Kanada ja USA.

USAs käis Albert esimest korda maailmatippudega tutvust tegemas selle aasta veebruaris. Suve alguses osales ta soojenduseks veel Eestis peetud võistlustel ning juulis võitles Soomes nendesamade maailmatippude kõrval välja omale European Open’il ülikõrge kolmanda koha. Augustis pandi punt jälle kokku ning Albert Tamm, Kristin Tattar ja Silver Lätt võtsid ette külastuse teisele poole ookeani. Kokku osaleti mitmetel erinevatel võistlustel USAs ja Kanadas. Alberti jaoks edukaimana võib välja tuua Delaware Disc Golf Challenge - National Tour’i, kus ta seitsmenda koha saavutas. Olulisimaks võistluseks aga võiks pidada United States Disc Golf Championship’i, mida toetajad kodumaal põnevusega jälgisid. Kõige suuremat õhinat tekitab ikka see, kes on viimasel päeval lead card’is ehk need neli, kes viimasel otsustaval ringil üksteise kõrval parimat mängu ja vaimset tugevust testivad. Taas oli Tamm selles satsis maailma parematega rinda pistmas. Esineliku hulka ta lõpuks siiski ei jäänud, kuid saavutas 116 osaleja seas kümnenda koha, mis on väga märkimisväärne tulemus. Samas tuleb välja tuua selle ürituse naiste võistlus, United States Women’s Disc Golf Championship, kus tegi ajalugu Kristin Tattar, alistades absoluutse maailma esiku ja tuues USA Meistrivõistlustelt esimese eurooplannana koju naiste kulla. Silver Lätt saavutas 58. koha. Kokkuvõttes tegid eestlased sel hooajal omale nime. Aga ka hüüdnime.

USDGC 2019 lead card ehk viimase päeva esinelik. Vasakult: James Conrad - USDGC 2019 võitja, Eagle McMahon, Albert Tamm, Nathan Queen. FOTO: Eino Ansio

Albert «Bazooka» Tamm

Juba European Openil Soomes selgus, et Albert teab, kuidas rahvale mängida. Keset võistlust, peale edukalt sooritatud pikka putt’i arvas ta, et nüüd on hea aeg kino teha. Ta laskus põlvili ja imiteeris bazooka tagasilööki, jäljendades oma äsja sama võimsalt sooritatud viset. Sama kordas ta USAs ning hea mängu ja huumoriga on mees endast kustumatu mulje jätnud. Vaimukas etteaste on välja toodud ka Soome võistluse TOP-10 jäädvustuste hulgas, mida saab näha siin.

Tulevik