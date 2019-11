Piltuudis: hooaja viimaselt rallilt eemale jäänud norralane avas suusahooaja

30-aastane Mikkelsen on tänavusel rallihooajal osalenud kümnel etapil, kuid Hyundai meeskond otsustas, et Austraalias stardivad belglane Thierry Neuville, iirlane Craig Breen ja hispaanlane Dani Sordo ehk MM-sarja edetabelis 102 punktiga neljandal kohal oleva Mikkelsei hooaeg on lõppenud. Mikkelsen saavutas tänavu kolm poodiumikohta, kui Argentinas oli teine ning Sardiinias ja Türgis kolmas.