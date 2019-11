Endine Venemaa jalgpallikoondise keskkaitsja naeruvääristas San Marino taset

Venemaa kohtus eile võõrsil San Marinoga ning võttis kindla 5:0 võidu. Olgugi, et Venemaa kasutas mitmeid vahetusmängijaid, siis põhituumiks jäi võrreldes Belgia kohtumisega samaks.

«Võidus polnud kahtlustki, sest Venemaa oleks võinud kasutada ka B või C koondist ning me oleksime võidukalt tagasi tulnud. San Marino tase on võrreldav Venemaa kolmanda liigaga ning meil leidub mängijaid küll, kes neid alistaks,» ütles Galjamin.