Treeningutel üle pingutanud Tomingas: võib-olla on mingi jama, aga muretsemiseks pole põhjust

Tippvorm on suunatud veebruari keskpaigaks, kui Itaalias Antholz-Anterselvas toimuvad maailmameistrivõistlused. Seejärel leiavad Otepääl aset lahtised Euroopa meistrivõistlused, kus eestlannadel on samuti plaanis startida ja konkurentsis olla.

Allpool on Eesti naislaskesuusatajate ja koondise peatreener Indrek Tobrelutsu mõtted hooajaeelselt pressikonverentsilt. Pressikonverentsil polnud Meril Beilmanni ning IBU karikasarjas osalevaid Kadri Lehtlat ja Susan Külma.

Tuuli Tomingas: «Ma pean kahjuks tõdema, et minu seisund ei ole kõige parem. Ilmselt pingutasin viimastel treeningutel üle. Suvel oli väga suur tuhin. Võib-olla on mingisugune jama, aga ootame vereproovi vastused ära. Õnneks on maailmameistrivõistlusteni kolm kuud aega. Muretsemiseks pole põhjust. Kui on mingisugune jama, siis tuleme sellest välja.

Esimesed etapid on olukorraga kohanemine. Kahjuks ei ole võimalik kogu talv tippvormis olla, vaid peab selle ajastama maailmameistrivõistlusteks. Esimene etapp on pigem lahti sõitmine – läheme küll maksimumi andma, aga peame endale aru andma, et võib-olla me pole hooaja algul eesotsas.»

Regina Oja: «Ma olen oma hooaegadele tagasi vaadates aru saanud, et hooaja alguses on käimasaamine vaevarikas. Enne tänavust hooaega seadsin endale eesmärgi, et minu algbaas oleks tugevam ja parima vormi ajastan veebruariks. Sellest hoolimata soovin, et kehvem tase oleks piisavalt hea ja konkurentsivõimeline, et ka hooaja alguses ennast realiseerida ja kevadel ei oleks tunnet, et detsember oli nõrk.»

Minu jaoks on Otepääl toimuvad Euroopa meistrivõistlused sama tähtsad kui maailmameistrivõistlused. See, et need üksteisele otsa tulevad, on positiivne. Ma loodan ja arvan, et järjest võistlemine sobib mulle paremini kui vahepeal puhkamine. Tuleme koju, kus on kodurajad ja kodupublik, kes innustab meid kiiremini sõitma.»

Grete Gaim: «Minu vormi on raske hinnata, sest pole maailmaga konkureerinud, kuid võin öelda, et võrreldes eelmiste suvedega on minu vormikõver liikunud ülespoole. Eelnevatel hooaegadel olen suve lõpus ja sügisel heas hoos olnud, aga detsembriks väsinud. Nüüd on teistmoodi. Enne viimaseid laagreid olin mitte eriti heas hoos ja kui Beitostöleni laagrit arvestada, siis on vormikõver liikunud ülespoole. Maailmameistrivõistlused on alles kolme kuu pärast.»

«Mind paneks õnnelikult tundma, kui sel suvel ja sügisel ning eelnevatel aastatel tehtud töö saaks realiseeritud. See peaks väljenduma sõidukiiruses, laskekiiruses ja lasketäpsuses. Soovin teha suurt sammu edasi, kuid tulemustes on seda keeruline öelda, sest juba eneseületus on ühele sportlasele oluline samm. Tuleb keskenduda väiksematele asjadele.»

Johanna Talihärm laskesuusatamise hooajaeelsel pressikonverentsil. FOTO: Tairo Lutter

Johanna Talihärm: «Minu tänavune ettevalmistus on kulgenud paremini kui eelmisel neljal-viiel aastal. Sügisel sain korralikult treenida, aga ka puhata ja taastuda. Varem tuli kooliga kompromisse teha. Kõik asjad, mis teha tahtsin, said tehtud. Mul oli septembris-oktoobris väike külmetus, kuid pikas perspektiivis see ei mõjuta hooaega. Mul on hooaja alguses enda käimasaamisega probleeme ja osalen Norras toimuval IBU karikasarja etapil.»