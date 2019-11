Tobreluts kommenteeris Ränkeli laskmisoskust: ta on usin harjutaja ja lamades saab hästi hakkama

«Minu eesmärgid on endiselt väga kõrged. Tahan ära kasutada kõiki võimalusi, mis mulle pakutakse, et teha hea tulemus. Lisaks tahan, et leiaksin kevadel hooajale tagasi vaadates rohkem õnnestumisi kui ebaõnnestumisi,» rääkis Ermits.

Livigno treeninglaagris suusakepi endale roiete vahele kukkunud Ermits märkis, et iga asi võib millegi jaoks hea olla. «Laias laastus sai kõik asjad ära tehtud, kuigi olin sunnitud selle arvelt puhkama. Eks näis, mille jaoks see hea võis olla,» sõnas laskesuusataja.

Kalev Ermits laskesuusatamise hooajaeelsel pressikonverentsil. FOTO: Tairo Lutter

Zahkna on kahe hooaja vahel teinud palju tööd laskmisega. «Ma olen viimased kaks aastat lasknud 81-protsendilise täpsusega – see on altminek. Kevadel oli põhirõhk korda saada laskmisasend. See on õnnestunud ja andnud enesekindlust juurde, kuigi viimases laagris tuli natuke ebakindlust sisse,» rääkis Zahkna.

MK-sari algab järgmisel nädalal Rootsis Östersundis. Mida ootab Zahnka? «Tugevat lumesadu ja et suusad õnnestuksid,» lausus eestlane muiates.

MK-sarjas debüteeriv Heldna sai pressikonverentsil koondise peatreener Indrek Tobrelutsult teada, et stardib kõigi eelduste kohaselt ka kodustel Euroopa meistrivõistlustel.

«Siiani on olnud väga vahva, aga ka raske. Kõik on ära tehtud ja ma arvan, et tuleb põnev aasta,» lausus Heldna hooajaeelsel pressikonverentsil. «Minu vaim on valmis ja loodan, et ka mina olen valmis. Minul ei ole mingisugust survet, see on teistel meestel, mina olen toetav liige,» lisas Heldna.

Ränkel on enda sõnul relvaga sinasõbraks saanud. «Iga päev arenen edasi ja praegu saan öelda, et suudan juba lasketihedust saavutada. Kui suve alguses üritasin märgile pihta saada, siis nüüd olen ka lasketiheduse saavutanud,» ütles endine murdmaasuusataja.

Ta usub, et täidab Norras toimuval IBU karikasarja etapil MK-normi. «Kui treeningutel saavutatud laskmistäpsus saab võistlustel realiseeritud, siis on kõik võimalik. See ei tohiks olla probleem,» kommenteeris Ränkel.