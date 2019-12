Evertoni uus peatreener Ancelotti: tahan meeskonda Meistrite liigasse viia

«Minu eesmärgiks on Evertoni viimine Meistrite liigasse või vähemalt Euroopa liigasse. Tiitlite võitmine peab olema meie unistus. Olen siia meeskonda tulnud selleks, et selliseid asju saavutada,» lausus Ancelotti BBC-le.

«See võtab kindlasti aega ja meie tulemused ei hakka päevapealt paranema, aga teeme koos selle nimel tööd, et tulevikus tulemused sellised oleksid. Loodan, et see areng toimub võimalikult ruttu,» rääkis Ancelotti.