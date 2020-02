Beckhami jalgpalliklubi on kaotamas kohtuvaidlust, mis paneb meeskonna sundseisu

MLS väitis, et maailmas on palju klubisid, kes kasutavad oma nimes «Interit», mistõttu pole liiga hinnangul argument, et kaks klubi aetakse nime pärast segamini. Näitena toodi välja SC Internacional (Brasiilia), FC Inter Turu (Soome), NK Inter Zapresic (Horvaatia) ja Inter Leipzig (Saksamaa). Eelmisel nädalal lükkas USA patendiamet aga MLSi kaebuse tagasi. Kohtuvaidlus pole siiski veel lõppenud, mistõttu pole ka selge, kas Miami Inter peab endale uue nime valima või mitte.