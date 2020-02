Uus dopinguskandaal tulekul? Itaalia politsei korraldas maailmameister Loginovi hotellitoas läbiotsimise

Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšev ütles Venemaa meediale, et te tõenäoliselt oli politseireid rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU poolt tellitud, sest Kasperovitš on MMil Ukraina akrediteeringuga.

«See oli sõu. Nad usuvad, et akrediteeringu ja dopingu vahel on mingi seos. Et võib-olla Kasperovitš peidab end teise akrediteeringu taha ja varustab MMil sportlasi dopinguga,» rääkis Dratšev portaalile Rsport.

Nad palusid meil aluspesuväel vaikselt nurgas istuda ja mitte liigutada. Neid huvitasid peaasjalikult minu isiklikud esemed. Palusin, et politsei kutsuks tõlgi kohale. Dokumentidest selgus, et IBU oli selle tellinud. Nad võtsid minult isiklikud esemed sealhulgas arvuti ja telefoni. Mul poleks midagi selle vastu, kui nad oleksid seda lihtsalt kontrollinud, kuid telefon on personaalne asi. 2020. aastal on telefon eluks hädavajalik. See kõik on väga frustreeriv.»